Mit mehreren Veranstaltungen wird am Mittwoch in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) der Opfer des Amoklaufs vom 11. März 2009 gedacht.

Um 9:30 Uhr betrat Tim K. vor elf Jahren die Albertville-Realschule und begann zu schießen. Beginn der ersten Gedenk-Veranstaltung in Winnenden war am Mittwoch auch um 9:30 Uhr. Kurz darauf wurden alle Kirchenglocken im Ort geläutet.

Namen der Opfer werden verlesen

Die Trauer und das Entsetzen über die Tat ist nach wie vor spürbar. Um den Opfern zu gedenken, sprach Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth (CDU) an der Gedenkstätte "Gebrochener Ring" im Stadtgarten.

„Es ist ein Tag an dem die Menschen zusammenkommen und zusammenstehen, innehalten und sich vergewissern, daas wir vor 11 Jahren mit einem schrecklichen Geschehen in dieser Stadt betroffen waren, Teil der Stadtgeschichte geworden ist und auch ein Stück der städtischen Identität geworden ist“, sagte Holzwarth.

Mitglieder des Jugendgemeinderats verlasen die Namen der Opfer. Die Jugendgemeinderätin Flora Nasseri betonte, das Thema Amoklauf ist heute immer noch bei den Jugendlichen präsent. Man spreche darüber, "um die Schüler, auch die, die es nicht miterlebt haben, darüber aufzuklären. Ihne zu erklären, wie und warum so etwas zustande kommen kann." Ein gemeinsames Gebet wurde umrahmt von Vivaldis Largo. Es folgte ein Ökumenischer Gedenkgottesdienst in der Schlosskirche.

Lichterkette am Abend

Abends finden zwei weitere Gottesdienste statt. Anschließend um 20 Uhr treffen sich die Winnender am Marktbrunnen zu einer Lichterkette. Bei dem Amoklauf erschoss ein 17-jähriger Schüler 15 Menschen und sich selbst. In der Folge des Amoklaufs von Winnenden wurde das Waffenrecht in Deutschland verschärft und die Zahl der Schulpsychologen in Baden-Württemberg verdoppelt.