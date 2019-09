In Winnenden beginnen am Donnerstagabend die Landesfesttage im Rahmen der Heimattage 2019. Höhepunkt ist der große Landesfestumzug am Sonntag in der Innenstadt. Durch die historische Marktstraße ziehen mehr als 90 Trachtengruppen, Fahnenschwinger, Musikkapellen und Motivwagen aus Winnenden und dem ganzen Land.