Wurden durch eine Verwechslung auf den Märkten in Backnang und Waiblingen aus Versehen giftige Wildkräuter verkauft? Ein Mann zeigte nach dem Marktbesuch Vergiftungserscheinungen und kam ins Krankenhaus.

Das ist Bärlauch - leicht zu verwechseln mit dem Grün von Maiglöckchen (Archivbild) SWR

Wegen einer möglichen Verwechslung von Pflanzen auf Wochenmärkten in Backnang und Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) hat die Polizei Bärlauch-Käufer vor Vergiftungsgefahr gewarnt.

Beimischung von Maiglöckchen oder Herbstzeitlosen

Auf den Märkten sei es am Samstag beim Verkauf von Bärlauch womöglich zu einer Beimischung hochgiftiger Blätter von Maiglöckchen oder Herbstzeitlosen gekommen, teilte die Polizei in Aalen am Sonntag mit. Käufer werden gebeten, das Wildgemüse nicht zu essen und Rücksprache mit dem Gemüsehändler zu halten oder sich bei der Polizei zu melden.

Ein Mann habe sich nach dem Verzehr von Bärlauch auf dem Wochenmarkt in Backnang mit Vergiftungserscheinungen im Krankenhaus gemeldet. Er sei stationär aufgenommen worden. Der betroffene Bärlauch wurde laut Polizei Aalen auch auf dem Waiblinger Wochenmarkt verkauft.

Symptome zeigen sich relativ schnell nach Verzehr

Vorsicht! Bärlauch kann leicht mit Maiglöckchen oder Herbstzeitlosen verwechselt werden. SWR SWR -

Bärlauch-Blätter sehen denen von Maiglöckchen und Herbstzeitlosen ähnlich und können leicht verwechselt werden. Herbstzeitlose und Maiglöckchen speichern in ihren Blättern aber Stoffe, die lebensgefährliche Vergiftungen verursachen können. Symptome sind Erbrechen, Krämpfe, akute Kreislaufbeschwerden und blutiger Durchfall, die zwei bis sechs Stunden nach dem Essen auftreten.