Durch Schweißarbeiten ist ein Reifenlager im Gewerbegebiet in Wernau gestern Abend komplett ausgebrannt. Ein 58-Jähriger war gerade dabei an einem Wagen Schweißarbeiten im Erdgeschoss seiner Werkstatt durchzuführen. Dabei muss das Auto so die Reutlinger Polizei, Feuer gefangen haben. In Windeseile breitete sich der Brand auch auf das Stockwerk über ihm aus. Dort befand sich ein Reifenlager. Es brannte komplett aus. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von um die 60 Einsatzkräften aus dem umliegenden Orten vor Ort. Zusätzlich waren knapp 20 Rettungskräfte bei dem Brand. Der Schweißer wurde leicht verletzt, ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten einen Kreislauf-zusammenbruch. Mittlerweile ist der Brand komplett gelöscht. Die Höhe des Schadens soll bei mehreren Hunderttausend Euro liegen.