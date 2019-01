Zwei Porsche-Ingenieure aus dem Entwicklungszentrum Weissach (Kreis Böblingen) sind in Südafrika tödlich verunglückt. Der Unfall hatte sich auf einem Erprobungsgelände ereignet.

Die beiden Testfahrer waren in einem Sportwagen unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Sie wollten das Erprobungsfahrzeug unter extremen Bedingungen testen. Nach Angaben einer Unternehmenssprecherin besaß der Wagen noch keine Straßenzulassung. Die beiden Porsche-Ingenieure verunglückten am vergangenen Donnerstag in einem abgesperrten und nicht einsehbaren Bereich auf einem Testgelände von VW in Südafrika.

Unfallhergang noch unklar

Am Steuer saß ein Ingenieur des Porsche-Entwicklungszentrums aus Weissach, daneben sein Kollege. Nach SWR-Informationen galten die beiden als sehr erfahren. Was genau passierte, ist unklar. Vermutlich hatte der Fahrer bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über den Sportwagen verloren. Nach Angaben der Bild-Zeitung geben die südafrikanischen Behörden bislang weder das Auto noch die Leichen frei. In Südafrika werden Neuentwicklungen unter extremer Hitze und Feuchtigkeit getestet. Zum Fahrzeugtyp machte die Porsche-Sprecherin dem SWR-gegenüber keine Angaben.