Mehrere zehntausende Zuschauer haben am Sonntag die Fastnachtsumzüge in Donzdorf im Kreis Göppingen und in Weil der Stadt im Kreis Böblingen verfolgt. Bei kühlem Wetter herrschte nach Angaben der Veranstalter ausgelassene Stimmung. Spicklingsweiber, Weiler Clowns und Hexen zogen durch die Gassen der Altstadt in Weil der Stadt. Eine Gruppe forderte auf den Dschungel zu feiern, so lange es ihn noch gibt. Insgesamt sahen die Zuschauer 69 Gruppen und Wagen. Die Narrenzunft Aha als Veranstalter spricht von 40.000 Menschen an der Strecke. Bestes Wetter mit Sonne und tolle Stimmung melden auch die Organisatoren des Donzdorfer Fasnetsumzugs. Laut Veranstalter kamen dort 30.000 Zuschauer. Der Umzug ist der närrische Höhepunkt im Kreis Göppingen. Nach dem Umzug wurde in den aufgebauten Open-Air-Bars und in der Stadthalle mit viel Musik weitergefeiert.