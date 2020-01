Was ist los in der Region?

In Besigheim gibt es ab Freitag ein Glühweindorf. Schon zum dritten Mal verwandelt sich der Parkplatz an der Enz an den Wochenenden in ein beleuchtetes Hüttendörfchen. Zauberkunst und spontane Comedy-das gibt es am Samstag in Weil der Stadt. Der Zauberkünstler Christian da Motte gibt sein bestes und versucht das Publikum um den Finger zu wickeln. Mit festlichen Trompeten- und Orgelklängen wird in Denkendorf am Sonntag das neue Jahr eingeläutet. Unter dem Motto „Im Glanz von Trompete und Orgel“ findet in der Klosterkirche das traditionelle Neujahrskonzert statt.