Die vermisste Frau aus Aspach (Rems-Murr-Kreis) ist verschleppt worden. Das hat die Polizei nun bestätigt. Hinter der Tat wird der Ex-Freund des Opfers vermutet. Die Polizei hat Fahndungsfotos veröffentlicht.

Für die Fahndung nach der vermissten Frau hat die Polizei auch ein Auto durchsucht. 7Aktuell

Am Montag war die 47-jährige Jolanta S. aus Aspach plötzlich verschwunden. Nach Angaben der Polizei hatte sie ihre Arbeitsstelle in Aspach mittags verlassen und ist seitdem nicht mehr aufgetaucht.

Hinter ihrem Verschwinden vermutet die Polizei zwei Männer: den 51-jährigen Maciej Iwanczyk, der Ex-Freund des Opfers, und den 23-jährigen Krzystof Tresicki, ein Arbeitskollege des Ex-Freundes. Sie sollen Jolanta S. entführt und verschleppt haben. Die Polizei fahndet europaweit nach den Männern und hat Fotos von den Verdächtigen, der Vermissten und mutmaßlichen Tatfahrzeugen veröffentlicht. Das hat Ronald Krötz, Sprecher der Polizei Aalen, zu den Hintergründen der Tat gesagt:

Dauer 0:32 min Jolanta S. hatte sich gerade von Lebensgefährten getrennt Die vermisste Frau aus Aspach (Rems-Murr-Kreis) ist entführt worden. Das hat die Polizei nun bestätigt. Hinter der Tat wird der Ex-Freund des Opfers vermutet. Die Polizei hat Fahndungsfotos veröffentlicht.

Überwältigt und im Wohnmobil verschleppt

Laut den Ermittlungen der Polizei muss es sich folgendermaßen abgespielt haben: Die 47-Jährige hatte am Montag gegen 13:30 Uhr ihre Arbeitsstelle in Aspach verlassen. Gegen 14 Uhr soll sie dann von den beiden Beschuldigten überwältigt und gegen ihren Willen in einem Wohnmobil verschleppt worden sein. Das Wohnmobil wurde inzwischen in einem Waldstück bei Straßburg in Frankreich leer aufgefunden. Die Polizei weiß nicht, wo sich Täter und Opfer derzeit aufhalten. Nach dem Verschwinden von Jolanta S. hatten Angehörige der von ihr gepflegten Person am Montag die Polizei verständigt.

Wer hat einen grünen Renault oder ein Wohnmobil gesehen?

Den Ermittlungen zufolge war einer der verdächtigen Männer bis Montag um 14 Uhr mit einem dunkelgrünen Auto der Marke Renault Megane mit einem polnischen Kennzeichen unterwegs. Dieses Auto wurde in Aspach zurückgelassen. Auch das Wohnmobil muss im Rems-Murr-Kreis unterwegs gewesen sein.

Suche in Deutschland, Frankreich und Polen

Die Polizei bittet die Bevölkerung in Deutschland, Polen und Frankreich um Hinweise. Wer die gesuchten Personen oder die Fahrzeuge oder etwas Verdächtiges gesehen hat, soll sich bei der Polizei unter 07151/950-333 melden. Wer auf die Gesuchten trifft, soll sich laut Polizei auf keinen Fall nähern, sondern den Notruf wählen.