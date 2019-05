Wie ist die Rechtslage?

Heimlich intime Fotos von jemandem zu machen, ist auch heute schon in Deutschland verboten – allerdings nur, wenn das Ganze in besonders geschützten Räumen passiert, also etwa in einer Wohnung, Umkleidekabine oder Toilette. Das Fotografieren außerhalb dieser geschützten Räume ist dann verboten, wenn die Fotos oder Filmaufnahmen im Internet veröffentlicht und die Person identifizierbar ist. Daneben ist mittlerweile auch die sexuelle Belästigung unter Strafe gestellt – dafür muss man eine andere Person aber "körperlich berühren", was beim Upskirting ja nicht passiert.