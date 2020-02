Im Kreis Esslingen bereitet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) eine Quarantäne-Station für Reisende vor, die möglicherweise Kontakt mit dem Coronavirus hatten. Dort sollen Reisende aus Wuhan untergebracht werden.

Die Quarantäne-Station soll mehrere Reisende aus Wuhan (China) aufnehmen. Es gebe Hinweise, dass diese am Freitag am Stuttgarter Flughafen eintreffen könnten. Derzeit sucht das DRK noch nach einem konkreten Ort, der als Quarantäne-Station im Landkreis Esslingen eingerichtet werden soll. Nach Informationen des DRK werde es keine Kaserne und kein Krankenhaus sein.

DRK will Öffentlichkeit genauer informieren

Die Reisenden seien zwar bislang negativ auf das Virus getestet worden, sollen aber wohl Kontakt mit Infizierten gehabt haben. Da diese Menschen keinen Wohnsitz in Deutschland hätten, könne man sie nicht in ihrem Zuhause unter Quarantäne stellen, heißt es. Das DRK versichert, bis zur Ankunft der Passagiere eine geeignete Quarantäne-Station gefunden zu haben und will später die Öffentlichkeit genauer informieren. Das DRK betreibt bereits zwei Quarantäne-Stationen in Germersheim (Rheinland-Pfalz) und in Berlin.