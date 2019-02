per Mail teilen

Seit vier Wochen gilt in Stuttgart das Fahrverbot für Diesel-Autos mit der Abgasnorm 4 und schlechter. Ab heute müssen Dieselfahrer mit Bußgeldern rechnen.

Wer ab Freitag im Stadtgebiet Stuttgart mit einem Euro-4-Diesel erwischt wird, wird mit einem Bußgeld von 80 Euro plus Verwaltungskosten verwarnt. An den polizeilichen Kontrollen wird sich allerdings nichts ändern, spezielle Dieselkontrollen wird es nicht geben.

Stuttgarter bleiben bis April verschont

Für Stuttgarter Anwohner gilt allerdings noch bis zum 1. April eine Ausnahme, dann dürfen auch sie nicht mehr mit Euro-Norm-4 oder schlechter in der Innenstadt fahren. Nur in bestimmten Fällen sind Kraftfahrer von den Fahrverboten ausgenommen. Eine Ausnahmegenehmigung, um weiterhin in der Umweltzone fahren zu dürfen, beantragen derzeit im Schnitt täglich 53 Dieselfahrer. Insgesamt sind bei der Stadt bislang rund 7.300 Anträge auf Ausnahmegenehmigungen eingegangen. Knapp 2.500 wurden allerdings abgelehnt.

Mehr Menschen demonstrieren gegen Fahrverbot

Etwa 1.200 Menschen haben in Stuttgart gegen Deutschlands erstes flächendeckendes Diesel-Fahrverbot demonstriert. dpa Bildfunk

Bei den Demonstrationen gegen das Diesel-Fahrverbot ist die Zahl der Teilnehmer unterdessen deutlich angestiegen: So sind bei der ersten Veranstaltung 250 Demonstranten erschienen, am vergangenen Wochenende hingegen ungefähr 1.200.