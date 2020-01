Regen auf eiskaltem Boden - am frühen Dienstagmorgen führte Blitzeis zu etlichen Unfällen in der Region Stuttgart. Die Polizei spricht von mehr als 200 Unfällen.

Am Dienstagmorgen ist es zu zahlreichen Glatteisunfällen gekommen, so wie hier in Wendlingen (Kreis Esslingen). Nach bisherigen Polizeiinformationen blieb es meist bei Blechschäden. Süddeutsche Mediengesellschaft / Jaeger

Ab etwa 6 Uhr in der Früh ging es los. Innerhalb weniger Minuten waren laut Polizei viele Straßen in der Region spiegelglatt. Am schlimmsten scheint es den Rems-Murr-Kreis getroffen zu haben - mit mehr als 60 Unfällen. Aber auch im Kreis Esslingen hat es über 50 mal gekracht. Der Kreis Göppingen meldet mindestens 40 Unfälle, Ludwigsburg über 30. Ein Fahrzeug ist hier auf glatter Fahrbahn in einen Bach gerutscht.

Wie viele Personen verletzt wurden, ist noch nicht bekannt

In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden, teilweise wurden aber auch Menschen leicht verletzt. Genauere Angaben kann die Polizei derzeit noch nicht machen, die Unfallberichte kommen erst nach und nach ins Haus.