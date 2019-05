Eine mutmaßliche 32-jährige Islamistin muss sich ab heute vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht verantworten. Sie soll mehrere Jahre beim "Islamischen Staat" in Syrien gelebt haben.

"Diesen Brief zu schreiben, tut mir im Herzen weh", begann Sabine S. den Brief, in dem sie sich von ihren beiden Kindern verabschiedete. 2013 war das. Sabine S., die eigentlich aus dem Raum Baden-Baden stammt, lebte damals mit dem Vater der Kinder in Berlin. Doch sie wolle sich um jeden Preis dem "Islamischen Staat" (IS) anschließen, soll sie damals im Familienkreis geäußert haben. "Ich konnte die Bilder der sterbenden Familien nicht mehr ertragen", schreibt sie an ihre Kinder.

Vater beantragt allleiniges Sorgerecht

Beim Vater des Mädchens und des Jungen schrillen alle Alarmglocken. Er beantragt bei einem Berliner Familiengericht, der Mutter das Sorgerecht zu entziehen. Das geschieht auch, die Kinder bleiben beim arabischstämmigen Vater in Berlin. Doch die Deutsche Sabine S. geht tatsächlich. Warum sie sich – damals schon zweifache, heute vierfache – Mutter diesem Risiko selbst aussetzte, wird zu den zentralen Fragen des nun beginnenden Strafverfahrens am Oberlandesgerichts Stuttgart gehören.

Mit der Hoffnung auf einen "ehrenvollen Tod"

Denn der Generalbundesanwalt hat Sabine S. unter anderem wegen Mitgliedschaft in der Terrororganisation IS angeklagt. In Syrien angekommen, soll sie mit einem hochrangigen Kämpfer verheiratet worden sein und von ihm in den kommenden Jahren zwei weitere Kinder bekommen haben. Für den IS soll sie Internetpropaganda erstellt haben, zum Beispiel durch ein Blog, ein virtuelles Tagebuch zum Kampf des IS. Außerdem soll sie selbst bereit gewesen sein zu kämpfen und zu sterben. So glaubt der Generalbundesanwalt, dass sie sich bereiterklärt hatte, ein "Frauenhaus" des IS zur Not auch mit einer Sprengstoffweste zu verteidigen. Unwahrscheinlich ist das nicht. 2013 schrieb sie an ihre Kinder, sie gehe mit der Hoffnung, den "ehrenvollen" Tod einer Kämpferin zu sterben.

Plötzlich ohne Mann

Doch 2017 stirbt der Vater ihrer zwei weiteren Kinder in einem Gefecht, Sabine S. gerät in kurdische Gefangenschaft. Erstmals hat sie hier auch Kontakt mit deutschen Ermittlungsbehörden. Als sie im April 2018 mit ihren beiden jüngsten Kindern nach Deutschland kommt, bleibt sie zunächst in Freiheit. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hatte einen Haftbefehlsantrag des Generalbundesanwalts zunächst abgelehnt.

Rückkehr nach Baden-Baden

Sabine S. zieht zurück nach Baden-Baden, lebt bei ihrer Mutter mitten in der Kurstadt. Sie fühlt sich beäugt, sagt sie Freunden, und vermutet, dass viele Leute wissen, dass sie in Syrien gewesen ist. Deshalb will sie Baden-Baden verlassen und sucht eine Wohnung im anonymen Frankfurt. Doch der Generalbundesanwalt ist schneller: Eine Beschwerde beim 3. Strafsenat des BGH führt zu einem Haftbefehl und zu einem Umdenken, ab wann sich Frauen beim IS strafbar gemacht haben könnten. Im Juli 2018 wird Sabine S. verhaftet. Seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft.

Auch um das Schicksal ihrer Kinder wird gestritten

Im Prozess vor dem Oberlandesgericht Stuttgart muss nun der Senat um den Vorsitzenden Richter Herbert Anderer entscheiden, ob und welche Straftaten ihr nachzuweisen sind. Parallel wird vor einem Familiengericht um das Schicksal ihrer beiden in Syrien geborenen Kinder gestritten. Das Jugendamt hatte die Kinder im Eilverfahren von Eltern und Großeltern getrennt. Wie viel Mitsprache Sabine S. bei der Erziehung bleibt, ist unklar. Gut möglich, dass auch dieser Umstand dazu führen wird, dass Sabine S. vor Gericht ausführlich berichtet, wie der Krieg in Syrien aus ihrer Sicht verläuft und wie sie heute dazu steht, dass sie für ihren Glauben sterben wollte.