Reisende am Stuttgarter Flughafen müssen sich am Donnerstag auf erhebliche Behinderungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal zum Warnstreik aufgerufen.

Der Warnstreik in Stuttgart soll in der Nacht um 3 Uhr beginnen. Betroffen sind nach Angaben des Flughafens etwa 25.000 Passagiere. Wer am Donnerstag einen Flug geplant hat, soll sich in jedem Fall mit seiner Fluglinie oder dem Reiseveranstalter in Verbindung setzen. Mehr als die Hälfte der Abflüge sei bereits gestrichen worden, die meisten bei Eurowings. Wie viele der rund 270 geplanten Starts und Landungen in Stuttgart ausfallen könnten, sei unklar, sagte eine Flughafensprecherin dem SWR. Die Deutsche Presse-Agentur berichtete von 125 gestrichenen Flügen.

"Ein schwieriger Tag"

Fluggäste werdengebeten, rechtzeitig zum Flughafen zu kommen, mindestens drei Stunden vor Abflug. Lange Wartezeiten seien wahrscheinlich. "Es wird ein sehr, sehr schwieriger Tag für alle Beteiligten", so ein Flughafensprecher gegenüber dem SWR. Es werde mit "erheblichen Beeinträchtigungen des Flugverkehrs" gerechnet.

Bahn: Zu kurzfristig für Extra-Züge

Die Deutsche Bahn rechnet wegen des Streiks an den Flughäfen mit deutlich mehr Andrang und rät ihren Reisenden, einen Sitzplatz zu reservieren. Mehr Züge könne man nicht auf die Schiene schicken, dafür sei der Streik zu kurzfristig angesetzt. Die Kapazitäten sollten ausreichen, sagte ein Bahnsprecher dem SWR.

Auch an den Flughäfen in Düsseldorf und Köln-Bonn hat die Gewerkschaft Verdi das Sicherheitspersonal zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Sie fordert für die rund 23.000 Beschäftigten in der Branche einen bundesweit einheitlichen Stundenlohn von 20 Euro. Am 23. Januar gehen die Tarifverhandlungen weiter.