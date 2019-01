Liegt in der Ludwigsburger Südstadt eine Weltkriegbombe? Wenn ja, müsste am Samstag ein großes Gebiet geräumt werden. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Auch die Bahn wäre betroffen.

Im Lauf des Freitags soll der verdächtige Gegenstand, der bei Bauarbeiten in sechs Meter Tiefe gefunden wurde, freigelegt werden. Dann zeigt sich, ob es sich um eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. In diesem Fall müssten Anwohner in einem Umkreis von voraussichtlich 500 Metern ihre Wohnungen verlassen, heißt es bei der Stadtverwaltung. Auch ein Pflegeheim befindet sich in diesem Bereich.

Je nach Größe der möglichen Bombe wird ein Bereich mit einem Radius von 300 oder 500 Metern gesperrt. Der verdächtige Gegenstand selbst wurde in der Nähe des Holzheizkraftwerks gefunden. Pressestelle Stadt Ludwigsburg

Im Fall eines Bombenfundes fahren Stadtbusse am Samstag nicht nach Fahrplan. Auch der Zugverkehr ist betroffen: Während der Entschärfung wird der Zugverkehr kurzfristig unterbrochen.

Live-Ticker zum Kampfmittelfund

Die Einsatzleitung informiert am Freitag und Samstag über einen eigens eingerichten Live-Ticker. Wer interessiert ist, kann sich auch die Warn-App NINA auf sein Smartphone laden. Auch dort wird über den möglichen Bombenfund berichtet.

Freier Eintritt ins Schloss

Während der Bombenräumung lädt das Residenzschloss am Samstag alle Ludwigsburger ein. Das Keramikmuseum, die Barockgalerie und das Carl-Eugen-Appartement können kostenlos besucht werden. "Für uns war klar, dass wir in einer solchen Situation die Museen des Schlosses für alle öffnen", erklärte der Leiter der Schlossverwaltung Stephan Hurst.