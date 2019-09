Am Wochenende ist in der Region Stuttgart wieder einiges geboten: Lust auf Musik und Singen? Dann nichts wie los ins Kulturzentrum Rätsche in Geislingen (Kreis Göppingen). Dort geben die Stadtratten am Freitag zum Thema 100 Jahre Demokratie in Deutschland ein Wunschkonzert. In Kornwestheim gibt es am Samstag einen Angriff auf die Lachmuskeln: Vladislava und Christof Altmann laden mit ihrem Programm "Zwei auf einen Schlag" zum musikalisch-humorvollen Kabarettabend. In Marbach am Neckar im Ortsteil Rielingshausen wird am Samstag ein Steinbruchfest für die ganze Familie gefeiert, unter anderem mit Führungen und Motor-Sport-Vorführungen. In Sindelfingen stehen am Sonntag die Kinder im Mittelpunkt: Jung und Alt sind zum Kinder- und Familienfest eingeladen.