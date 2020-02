per Mail teilen

Bahn-Pendler sollen für Verspätungen und Zugausfälle auf Regionalstrecken Geld zurückbekommen. Das will Verkehrsminister Hermann bei einem Bürgerdialog zur Filstalbahn bekannt geben.

Bei dem Erstattungsmodell handele sich um eine einmalige Entschädigung für besonders schlechte Leistungen im regionalen Schienenverkehr – bezogen auf das vergangene halbe Jahr, so der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Dauerkarten-Besitzer, die zwischen Juni und Januar auf ihrer Regionalbahnstrecke erhebliche Verspätungen oder Zugausfälle hatten, können eine Entschädigung im Gegenwert einer Monatskarte beantragen. Die genauen Kriterien würden derzeit erarbeitet.

Für den Bereich der S-Bahn Stuttgart gelte das Modell nicht. Bis Mitte des Jahres soll das genaue Verfahren klar sein. Über Einzelheiten der Finanzierung wird derzeit zwischen dem Land und den Bahn-Unternehmen verhandelt.

Verkehrsministerium hatte zu Bürgerdialog geladen

Bahnfahrer auf der Filstalbahnstrecke zwischen Stuttgart, Plochingen (Kreis Esslingen), Göppingen und Ulm sprechen von verheerenden Zuständen. Überfüllte, verspätete und ganz ausfallende Züge hätten dazu geführt, dass Bahnfahren nicht mehr zuverlässig sei. Viele Pendler nutzten bereits das Auto.

Im Filstal läuft der Bahnverkehr nicht so wie er soll, beklagen viele Fahrgäste. Bei einem Bürgerdialog wollen sie ihrem Unmut Luft machen. dpa Bildfunk picture alliance/Felix Kästle/dpa

Wegen des Unmuts in der Bevölkerung hatte das Verkehrsministerium zu einem Bürgerdialog am Mittwochabend in Uhingen (Kreis Göppingen) eingeladen. Neben Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hatten auch Vertreter des Bahnbetreibers Go-Ahead und des Herstellers Stadler ihre Teilnahme zugesagt. Zentrales Thema der Diskussionsveranstaltung sollte die Frage sein, wie es zu den Missständen kommen konnte.

Pendler erwarten klare Aussagen

Bahnfahrer hatten zuvor bemängelt, dass sich das Verkehrsministerium, Go-Ahead und der Zughersteller Stadler gegenseitig die Schuld an den Problemen auf der Filstalbahn zugeschoben hätten.

SWR-Reporterin Bernice Thsimanga zur Situation beim Start des Bürgerdialogs:

Geradezu paradox seien in diesem Zusammenhang die politischen Botschaften, dass Bürger verstärkt vom Auto auf die Bahn umsteigen sollten, so die Kritik vieler Bahnfahrer. Auch der Göppinger Oberbürgermeister Guido Till (CDU) hatte sich an das Verkehrsministerium gewandt. Er befürchtet durch die Probleme im Bahnverkehr Nachteile für seine Stadt.