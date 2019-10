per Mail teilen

Die Enzbrücke Egelsee bei Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) ist am Samstagvormittag gesprengt worden. Das Gebiet um die Brücke wurde geräumt, die B10 voll gesperrt.

Für die Sprengung mussten 42 Menschen ihre Häuser verlassen. Auch eine Sportgaststätte und ein Tierheim waren betroffen. SWR

Um die Sicherheit zu gewährleisten, wurde das Gebiet um die Brücke im Umkreis von 300 Metern geräumt. Auch eine Sportgaststätte ein Tierheim und drei Wohnhäuser waren betroffen.

Die Bundesstraße B10 war am Vormittag voll gesperrt. Eine Umleitung durch die Innenstadt ist eingerichtet. Der Bund investiert in den Abbruch der Brücke rund 1,2 Millionen Euro. Der Brücken-Neubau soll direkt im Anschluss an die Sperrung beginnen.

Neubau soll Mitte 2021 fertig sein

Der Ersatzneubau wird laut Regierungspräsidium etwa 6,4 Millionen Euro kosten. Die alte Stahlbetonbrücke soll durch eine Spannbetonbrücke mit einer Länge von 92 Metern und einer Breite von zwölf Metern ersetzt werden. In rund 18 Monaten soll die neue Brücke fertig sein.

Die Egelseebrücke war gegen Ende des Zweiten Weltkrieges gesprengt und 1948 auf den alten Gründungen und Unterbauten wiederaufgebaut worden, wie das Regierungspräsidium Stuttgart mitteilte. Bei einer Brückenprüfung im Jahr 2014 waren am Tragsystem Schäden festgestellt worden.