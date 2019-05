Vor gut einer Woche ist ein Mann aus dem Rems-Murr-Kreis nach dem Essen von vermeintlichem Bärlauch mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gekommen. Jetzt liegt das Laborergebnis vor.

Untersucht wurde der Rest-Bärlauch, den der Händler aus Backnang (Rems-Murr-Kreis) noch übrig hatte und wo der Mann eingelauft hatte. Die Laboruntersuchung hat ergeben, dass sowohl die Sichtkontrolle als auch die chemisch-toxikologische Untersuchung der Probe negativ war. Das heißt, dass in dem restlichen Bärlauch, den der Händler noch übrig hatte, weder Maiglöckchen noch Herbstzeitlose gewesen seien, sagte Robert Kreidler, Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen im SWR-Interview.

"Das heißt aber nicht gleichzeitig, dass die betroffene Person keine Maiglöckchen oder Herbstzeitlose zu sich genommen hat. Aufgrund der zurückliegenden Zeit wird sich dies nicht mehr abschließend klären lassen", so Kreidler.

Am Tag nach dem Bärllauchessen bemerkte Mann Vergiftungssymptome

Klar ist nur, dass der Mann vermeintlichen Bärlauch in dem Backnanger Hofladen gekauft und an einem Freitagabend verzehrt hatte. Am Samstagmorgen bemerkte er erste Symptome und am Samstagmittag meldete er sich im Krankenhaus. Dort wurde dann eine Vergiftung festgestellt. Nach dem Wochenende ging es dem Mann laut Polizei wieder besser.