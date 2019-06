Der Stuttgarter Autobauer Daimler hat viele Verträge seiner Leiharbeiter auslaufen lassen. Das hat der Konzern dem SWR am Dienstag bestätigt. Nur wenige Leiharbeiter sind übrig geblieben.

Nach Angaben einer Daimler-Sprecherin am Dienstag habe sich der Autobauer in den vergangenen fünf Monaten von fast 700 seiner Leiharbeiter im Stammwerk in Stuttgart-Untertürkheim getrennt. Zuerst hatten darüber die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" berichtet. Es war bereits länger bekannt, dass Daimler weniger Leiharbeiter beschäftigen will, unklar war jedoch eine genaue Zahl.

Noch rund 260 Leiharbeiter beschäftigt

Nach Angaben des Betriebsrats vom Dienstag sind von früher 950 Leiharbeiterstellen noch 261 in der Logistik übrig, aber keine mehr in den Produktionsbereichen. Die Angaben der Konzernsprecherin stimmen damit überein.

Hintergrund ist, dass Teile des Werks in Stuttgart-Untertürkheim für die Produktion von Elektroantrieben umgerüstet werden. Mit Hilfe der Zeitarbeit sei es möglich, flexibel auf Marktschwankungen zu reagieren, betonte Daimler. Seit 2005 seien zudem rund 9.000 Zeitarbeiter in die eigene Belegschaft übernommen worden.