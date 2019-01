Am Bahnhof Kornwestheim ist am Dienstag ein Fahrstuhl abgestürzt. Zwei Senioren wurden verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

Dauer 00:20 min Aufzugabsturz in Kornwestheim Am Bahnhof in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ist am Dienstagnachmittag ein Aufzug einen Meter in die Tiefe gestürzt. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Der Aufzug wurde abgesperrt. Die Polizei wurde am Dienstagnachmittag von einem Busfahrer alarmiert. Er meldete den Absturz eines Fahrstuhls am Bahnhof Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg). In dem Aufzug befanden sich zwei Fahrgäste: Eine 78-jährige Frau und ein 84-jähriger Mann. Einen Meter in die Tiefe Laut Polizei hatte sich der Aufzug zunächst in Betrieb gesetzt. Kurz vor dem Erreichen einer Unterführung sackte der Fahrstuhl aber plötzlich einen Meter ab und landete unsanft auf dem Boden des Aufzugsschachts. Die beiden Senioren erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. TÜV soll genaue Unfallursache ermitteln Wie hoch der Sachschaden ist, wird noch ermittelt. Als Unfallursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt. Der Bürgermeister von Kornwestheim, Daniel Güthler, sagte dem SWR: "Wir haben den TÜV Süd und das Aufzugsunternehmen um Stellungnahmen gebeten." Die automatische Bremssicherung sei nicht in Aktion getreten, weil der Aufzug nicht weit genug abgestürzt sei, so Güthler weiter.