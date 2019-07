Hoch, höher und noch höher! Die Umsätze auf dem Immobilienmarkt in Stuttgart haben sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt - sie verzeichnen einen Rekord.

Im Jahr 2018 waren es fast 4,2 Milliarden Euro. Das gab der Gutachterausschuss der Stadt Stuttgart bekannt. Die Entwicklung läuft rasant.

In den ersten drei Monaten dieses Jahres stieg der Markt weiter an: 25 Prozent Umsatzplus, obwohl die Zahl der Kaufverträge leicht zurückging. Knapp 5.200 Kaufverträge wurden abgeschlossen, in etwa so viele wie im letzten Jahr, aber die Preise treiben die Umsätze nach oben. Im Schnitt liegen sie bei 3.700 Euro pro Quadratmeter bei Bestandswohnungen und 6.400 Euro bei Neubauwohnungen.