Umbau des Hauptbahnhofs

Im Rahmen von Stuttgart 21 wird nicht nur ein Tiefbahnhof gebaut, auch oberirdisch sind große Umbauarbeiten geplant. So investiert die Bahn nach eigenen Angaben rund 250 Millionen Euro in das Empfangsgebäude des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Während der bis 2025 geplanten Umbauarbeiten werden mehrere provisorische Gebäude am Nordausgang errichtet. Dort sollen die Reisenden warten, einkaufen und ihre Reise planen können.