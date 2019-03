Am Oberlandesgericht Stuttgart muss ein Terrorprozess wegen eines Formfehlers von vorne beginnen. Insgesamt ist das Gericht überlastet, Terrorverdächtige könnten deshalb frei kommen.

Als am vergangenen Montag am Oberlandesgericht Stuttgart das Strafverfahren gegen den 34-jährigen Deutsch-Algerier Samir K. fortgesetzt werden sollte, richteten sich alle Blicke auf den Eingang zum Gerichtssaal, erzählen Prozessbeteiligte. Doch niemand kam durch die Tür. Ein entscheidender Stuhl blieb leer, der Angeklagte blieb ohne Verteidiger.

Sein "Pflichtverteidiger", den das Gericht auf Staatskosten beigeordnet hatte, war krank. Ein ärztliches Attest lag vor. Seine Wahlverteidigerin, die er zusätzlich benannt hatte, fehlte ebenfalls.

Pflichtverteidiger werden vom Staat bezahlt picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Beides wäre nicht schlimm gewesen, wenn der Prozess in den beiden vorangegangenen Wochen hätte stattfinden können. Doch in der Fastnachtswoche hatte der Senat keine Verhandlung terminiert. In der darauffolgenden Woche konnte die Hauptverhandlung ebenfalls an zwei Tagen nicht stattfinden, obwohl die Wahlverteidigerin offenbar an beiden Tagen im Gerichtsgebäude war. Nur in den Sitzungssaal ging sie nicht. Obwohl dort ihr Mandant saß, wie andere Prozessbeteiligte berichten.

Pause war zu lang

Stattdessen soll die Anwältin mit einem handschriftlichen Schreiben die Beiordnung als Pflichtverteidigerin auf Staatskosten verlangt haben. Doch dieser sehr nachdrücklichen Forderung entsprach der Vorsitzende Richter Herbert Anderer nicht. Damit konnte der Prozess nicht fortgesetzt werden und der vergangene Montag war die letzte Chance, das Verfahren wieder aufzunehmen. Denn ist ein Strafverfahren zu lange unterbrochen, muss es von vorne beginnen. Egal, wie lange es schon lief und was die Hauptverhandlung bis dahin ergeben hat.

Im Fall von Samir K. sind es acht Verhandlungstage, die nun wiederholt werden müssen. Acht Tage, an denen Richter, Wachtmeister, Polizisten und Staatsanwälte des Generalbundesanwalts nach Stuttgart-Stammheim gekommen waren, um unter den hohen Sicherheitsvorkehrungen dort gegen einen Mann zu verhandeln, der in Deutschland eine "Medienstelle" des "Islamischen Staats" betrieben haben und islamistische Terrorpropaganda verbreitet haben soll.

Am Oberlandesgericht kursiert die Vermutung, dass das Platzen des Prozesses von den Anwälten mit Wissen des Angeklagten inszeniert worden ist. Dafür gebe es konkrete Anhaltspunkte, heißt es aus Justizkreisen. Der Angeklagte selbst soll sich so geäußert haben. Eine finanzielle Haftung der Rechtsanwältin wird diskutiert, die Kosten der vergebenen Tage sollen ihr auferlegt werden, hat der Generalbundesanwalt beantragt.

Anwälte fehlten - Verfahren beginnt von vorne picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Doch für das Oberlandesgericht Stuttgart ist der Fall nicht nur teuer und ärgerlich, sondern richtig gefährlich. Denn dem Gericht droht insgesamt die Überlastung. Zahlreiche weitere Staatsschutzverfahren sind anhängig. Nicht nur gegen mögliche Islamisten, sondern auch mutmaßliche Kriegsverbrecher und Funktionäre der PKK. Vieles davon sind "Haftsachen", bei denen die Angeklagten – teilweise seit Jahren – in Untersuchungshaft sitzen. Die Sorge ist deshalb groß, dass Angeklagte freikommen könnten, weil das Gericht nicht schnell genug zu einem Urteil kommt. Dafür, was schnell genug ist, gibt es keine starren Regeln. Aber Untersuchungshaft muss immer "verhältnismäßig" sein. Der Bundesgerichtshof und manchmal sogar das Bundesverfassungsgericht entscheiden darüber.

Stuttgart besonders überlastet

Diese Sorge kennen auch andere Staatsschutzsenate, beispielsweise am OLG Düsseldorf oder am Kammergericht Berlin. Doch nirgendwo ist der Druck gerade so groß, wie in Stuttgart. Täglich wird derzeit in Stammheim verhandelt. Mehr als ein Dutzend Angeklagte sitzen in Untersuchungshaft, gab es früher kaum drei Staatsschutzprozesse pro Jahr, sind es aktuell schon fünf gleichzeitig und ein halbes Dutzend in Vorbereitung.

Hinzu kommt, dass eines der umfangreichsten Strafverfahren der vergangenen Jahrzehnte gegen zwei afrikanische Terroristen, die für Taten im Kongo durch das OLG Stuttgart nach dem Völkerstrafgesetzbuch verurteilt wurden, wieder aufgenommen werden muss. So hat es der Bundesgerichtshof für einen der Angeklagten entschieden. Auch er sitzt noch in Haft.

Neuer Richter aus Ravensburg?

Es klemmt an allen Ecken und Enden, heißt es aus dem Gericht. So soll sogar schon erwogen worden sein, Richter aus Zivilsenaten zur Unterstützung abzuordnen – für eingefleischte Strafrichter ist das eher eine Drohung, als eine Chance. Entstehen soll deshalb ein weiterer, dann 7. Strafsenat. Doch auch dessen Besetzung mit geeigneten Richtern verläuft schleppend. Um die gut dotierte, machtvolle Vorsitzendenstelle hatte sich ein gutes Dutzend Richter beworben. Der Berufungsprozess ist kompliziert. Das Gericht, das Ministerium und auch das Landeskabinett reden mit. Nach SWR-Informationen hat der Vorsitzende Richter Stefan Maier der Schwurgerichtskammer am Landgericht Ravensburg derzeit die besten Karten und den Segen des Ministeriums. Doch seine Bestätigung durch Gericht und Landeskabinett könnte noch Wochen dauern.

Immerhin hätte Maier bereits Erfahrungen mit islamistischen Terroristen. Im Juli 2017 hatte er in Ravensburg einen damals 20-jährigen Syrer wegen eines versuchten Terroranschlags zu sechs Jahren Haft verurteilt. Bei dem Mann war explosionsgefährliches Material gefunden worden. Es handelte sich um rund 17.000 Streichhölzer.