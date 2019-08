Dem Stuttgarter Autobauer Daimler fliegt eine von ihm veröffentlichte Nachricht auf Twitter um die Ohren. Angesichts der Diskussion um die Folgen der Erderwärmung entschuldigt sich der Autobauer nun für die provokante Werbung.

Mercedes-Benz hatte in einem Tweet für ein SUV-Modell der Tuningtochter AMG auf Englisch folgenden Spruch geschrieben: "Wenn dieser Sommer noch nicht warm genug war, dann heizt der Mercedes-AMG GLA 45 4Matic mit diesem heißen, roten Lack noch mehr ein." Daneben war der Kraftstoffverbrauch und der CO2-Ausstoß von 193 Gramm pro Kilometer angegeben.

Die Reaktionen der Netzgemeinde folgten umgehend. Das hieß es zum Beispiel: "Danke, mir reichts eigentlich schon mit dem Klimawandel." Oder: "Zwei Tonnen Stahl um 80 Kilogramm Mensch zu bewegen. Nein, das ist keine Ingenieurskunst, das ist das Verschlafen von Innovationen." Und: "Juli war der heißeste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen. Und was macht ihr? Ihr gießt mit euren Verbrennungsmotoren Öl ins Feuer der Klimakrise und macht auch noch Werbung damit."

Contra vom Verkehrsminister

Auch der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hatte sich in die Diskussion über Twitter eingemischt. Er schrieb: "Heißt AMG wirklich Auto-Monster-Großkotz? Wer braucht diese Autos?"

Prompte Entschuldigung

Am Freitag entschuldigte sich der Autobauer für seine Ausdrucksweise. Ein Sprecher sagte in Stuttgart: "Wir haben es mit Ironie versucht." Das gehe so nicht in diesen Tagen. Und auf Twitter stellte der Konzern fest: "Wir arbeiten hart an der Transformation unserer Fahrzeugflotte. Unser Ziel ist CO2-neutrale Mobilität."