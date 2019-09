per Mail teilen

In Deizisau, Köngen und Wernau (alle Kreis Esslingen) ist das Trinkwasser mit Keimen verunreinigt und muss bis auf Weiteres abgekocht werden. Das Wasser ist mit Bakterien belastet.





Vorsicht: Trinkwasser verunreinigt! (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/Patrick Pleul/zb/dpa

Seit Freitag sind rund 22.000 Menschen in Deizisau, Köngen und Wernau aufgerufen, ihr Trinkwasser abzukochen. "Das ist eine Vorsichtsmaßnahme auf höchstem Niveau", sagte der Sprecher der Landeswasserversorgung Bernhard Röhrle dem SWR. Vor allem Menschen mit einem schwachen Immunsystem sollen so geschützt werden.

Kleine Ursache - große Wirkung?

Laut Landeswasserversorgung ist ein Trinkwasserbehälter in der Nähe von Kirchheim/Teck mit coliformen und e coli Bakterien verunreinigt. Der Wasserbehälter wurde sofort außer Betrieb genommen. Experten der Landeswassersorgung speisen derzeit sauberes Trinkwasser in die Netze und suchen nach dem Grund der Verunreinigung. "Das kann daher rühren, dass eine Fliege in einen Wasserbehälter fällt und diese Belastungen verursacht", sagte Röhrle.

Vorläufig keine Entwarnung

Wann Entwarnung gegeben werden kann, ist noch unklar. Die Entnahme von Wasserproben und deren Auswertung dauert laut Röhrle 24 bis 48 Stunden.

Das Abkochgebot gilt nur für Trinkwasser. Zum Duschen, Spülen und Wäschewaschen könne das Wasser aber problemlos genutzt werden.