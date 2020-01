Die FDP ist zu ihrem traditionellen Dreikönigstreffen in der Stuttgarter Oper zusammengekommen. Der Tag startete mit einem Appell des baden-württembergischen Landeschefs Theurer zu Gewaltfreiheit.

Der baden-württembergische FDP-Vorsitzende Michael Theurer hat eine "Rückbesinnung auf die Grundwerte der Freiheit" in Deutschland verlangt. Es müsse klar sein, "dass die freiheitliche Grundordnung von niemandem angetastet werden darf", sagte der Vizevorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion am Montag zum Auftakt des traditionellen Dreikönigstreffens in Stuttgart. Er rief alle Bürger auf, sich gegen Extremismus einzusetzen. Egal, ob dieser links, rechts oder religiös-fundamentalistisch sei.

Im Zusammenhang mit den Ausschreitungen in Leipzig an Silvester kritisierte Theurer die SPD-Vorsitzende Saskia Esken wegen ihrer Äußerungen zum dortigen Polizeieinsatz. Esken habe "sowieso manchmal die Sensibilität eines Presslufthammers".

Teuteberg: Niemand dürfe "das Recht in die eigenen Hände" nehmen

FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg forderte, man müsse Einschüchterung entgegentreten. "Wir müssen das Gewaltmonopol des liberalen Rechtsstaats verteidigen", sagte sie. "Niemand hat das Recht, mit der Begründung einer tatsächlich oder vermeintlich höheren Moral das Recht in die eigenen Hände zu nehmen." Es müsse die Stärke des Rechts gelten "und nicht das Recht des Stärkeren, auch nicht das Recht des Lauteren oder des Gewaltbereiten".

Deutliche Kritik äußerte Teuteberg an der Bundespolitik: Forderungen nach einem Mietendeckel oder Enteignungen seien ein Angriff auf die soziale Marktwirtschaft. Von solchen Vorschlägen gebe derzeit offenbar "eine Faszination, geradezu eine Erotik" aus, beklagte Teuteberg. Die FDP müsse sich die Frage stellen, warum es "wenig Widerspruch" gegen solche Initiativen gebe.

Lindner will bei Bundestagswahl zweistelliges Ergebnis

Die FDP stimmt sich mit ihrem traditionellen Dreikönigstreffen auf das politische Jahr 2020 ein. Es wird ein Jahr mit vergleichsweise wenig Wahlen sein - neben der Bürgerschaftswahl in Hamburg im Februar wird es nur noch Kommunalwahlen im März in Bayern und im September in Nordrhein-Westfalen geben.

In Hamburg will die FDP laut Parteichef Christian Lindner im Februar nicht nur wieder ins Landesparlament einziehen, sondern auch Regierungsverantwortung übernehmen. Bei Umfragewerten von sechs bis acht Prozent sind die Aussichten für Hamburg allerdings durchwachsen. "Mal abwarten, welche Dynamik da noch entsteht", sagte Lindner im Vorfeld des Dreiköngistreffens. Und: "Für mich ist offen, ob es zu einer rot-grünen oder grün-roten Mehrheit reicht. Und selbst dann stellt sich ja zum Beispiel die Frage, ob die SPD eine grüne Bürgermeisterin wählen würde oder ob sie nicht eher eine Koalition der Mitte anstrebt." Jedenfalls vertrete die SPD in Hamburg einen etwas anderen Kurs als die nach links gerückte Bundesspitze um Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans.

FDP will bei "Aktionstag" mit Arbeitern ins Gespräch kommen

Lindner kommt der von ihm diagnostizierte Linksrutsch der Sozialdemokraten gar nicht so ungelegen - führt er doch nach seiner Überzeugung dazu, dass sich weitere klassische SPD-Wähler von der Partei abwenden werden. Die SPD habe sich "völlig abgekoppelt von den Interessen und Bedürfnissen der Mitte unseres Landes", sagte Lindner. Die FDP habe zwar weiterhin "großen Respekt vor denjenigen, die es im Leben bereits geschafft haben", sagte der FDP-Vorsitzende. "Unser Herz und unsere Leidenschaft gehören aber jenen, die es mit Fleiß, Einsatzbereitschaft und Sparsamkeit im Leben zu etwas bringen wollen." Die FDP müsse verhindern, dass unzufriedene Wähler zur AfD abwandern.

Dauer 0:49 min Lindner zielt bei Bundestagswahl auf zweistelliges Ergebnis Die FDP beginnt am Vormittag ihr traditionelles Dreikönigstreffen in der Stuttgarter Oper. Dort will Bundesparteichef Christian Lindner die Liberalen schon auf die kommenden Wahlen einstimmen.

Er sehe es "als Teil unserer staatspolitischen Verantwortung, dass wir politisch Heimatlosen eine Alternative zur AfD bieten", sagte Lindner. Seine Partei wolle dabei gezielt um Facharbeiter werben - um Menschen also, die vorankommen und Chancen wollten. "Wenn diese Menschen eine politische Heimat suchen, dann laden wir sie ein."

Am 30. April, also unmittelbar vor dem Tag der Arbeit, wolle die FDP in einem "Aktionstag" vor die Werktore ziehen, um im direkten Gespräch um Wähler dort zu werben. Es sei ein "Irrtum zu denken, dass alle Arbeiterinnen und Arbeiter eine linke Politik wollen", sagte der FDP-Vorsitzende. Seiner Partei gehe es um "eine breite Mitte von Menschen, die gegenwärtig auf der Suche sind". Auch mit deren Stimmen will Lindner bei der nächsten Bundestagswahl wieder ein deutlich zweistelliges Ergebnis einfahren. Dieses Ziel hatte er bereits vor dem Dreikönigstreffen ausgegeben - obwohl die FDP momentan in den Umfragen nur auf sieben bis zehn Prozent kommt.

Theurer will raus aus der Opposition

Mit Blick auf die Landtagswahl nächstes Jahr in Baden-Württemberg schloss Theurer eine Koalition mit den Grünen nicht aus. Bereits am Sonntag hatte die FDP auf ihrem Landesparteitag in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) klar gemacht, dass sie nach der nächsten Landtagswahl raus aus der Opposition und wieder mitregieren will. Eine solche Koalition sei aus FDP-Sicht keine Wunschkoalition, so Theurer am Montag. Die Liberalen wollten aber ihre Inhalte durchsetzen: Vor allem eine Förderung von Wasserstoff und künstlich hergestellten Kraftstoffen als alternative Autoantriebe. So wolle man die Arbeitsplätze in der Autoindustrie erhalten.

Es müsse eine Wirtschafts- und Mobilitätspolitik geben, die sich am Erhalt des Wohlstandes und an den Bedürfnissen der Menschen orientiere und nicht an "Autohassern" wie Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), sagte FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Zudem müsse eine "Reformkoalition" etwa in die Infrastruktur investieren. Rülke forderte auch, dass sich die Bildungspolitik an den Kindern orientieren müsse, die es wirklich gebe, und nicht an "linken Bildungsideologen". Der designierte FDP-Spitzenkandidat für die Landtagswahl hofft, Baden-Württemberg im Jahr 2021 "endlich vom grün-schwarzen Joch zu befreien".

Größter Wahlerfolg 2019: Einzug in den thüringischen Landtag

2019 lief für die Liberalen eher durchwachsen. Zwar sind sie wieder in das Europaparlament und in die Bremische Bürgerschaft eingezogen. Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg scheiterten sie jedoch jeweils an der Fünf-Prozent-Hürde. Dass sie zuletzt in Thüringen mit genau fünf Prozent haarscharf erstmals seit zehn Jahren wieder in einen ostdeutschen Landtag kamen, war der vielleicht größte Wahlerfolg im vergangenen Jahr.