Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Gerlingen prüft die Polizei, ob es sich dabei um ein illegales Autorennen gehandelt hat. Laut Polizei verdichten sich entsprechende Hinweise.

Bei einem Verkehrsunfall in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) ist in der Nacht zum Freitag ein 18-jähriger Mitfahrer ums Leben gekommen. Zwei Mitfahrer wurden schwer verletzt. Laut Zeugenaussagen könnte es zuvor zu einem illegalen Autorennen gekommen sein. dpa Bildfunk picture alliance/Boehmler/SDMG/dpa

Es könnte sein, dass sich der 19-jährige Unfallfahrer in der Nacht auf Freitag ein illegales Rennen mit einem weiteren Autofahrer geliefert hat, sagte ein Polizeisprecher am Montagnachmittag. Mittlerweile hätten sich mehrere entsprechende Zeugen gemeldet und eine Aussage gemacht.

Ein Mitfahrer wurde getötet

Ein mit vier jungen Männern aus Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) besetzter Opel war in der Nacht auf Freitag in Richtung Ortsmitte gefahren. Dort gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung vom 50 Kilometern pro Stunde. In einer leichten Kurve war der Wagen von der Fahrbahn abgekommen, gegen eine Mauer, einen Baum und einen Laternenmast geprallt.

Ein 18-jähriger Mitfahrer wurde dabei getötet. Zwei weitere junge Männer erlitten schwere Verletzungen, während der 19-Jährige am Steuer mit leichten Verletzungen davonkam.