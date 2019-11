Schimpfen können sie, die Schwaben. Es gibt halt auch immer ebbes zum Bruddla. Damit keine Wortschöpfungen verloren gehen, gibt es den "Schwäbischen Schimpfkalender" - für 2020 im 50. Jahr.

Der allererste "Schwäbische Schimpfkalender" von 1970 SWR

Donderskrott, Brettlesbohrer, Granadadaggl, Grattler, Schmeichelkatz, Amenâschlupferle - na, was könnte jeweils mit diesen entzückenden schwäbischen Schimpfwörtern gemeint sein? Zu finden sind diese im "Schwäbischen Schimpfkalender". Erfunden hat ihn der Stuttgarter Mundartdichter Thaddäus Troll. Er sah in schwäbischen Schimpfwörtern einen ganz besonderen Schatz, den es zu hegen und zu pflegen gilt.

Idee kam aus Bayern

Schuld daran, dass es den besonderen Mundart-Kalender gibt, sind aber gewissermaßen die Bayern. In einem bayerischen Verlag erschien in den 1960er-Jahren bereits ein Kalender mit bayerischen Schimpfwörtern. Der Verleger kam 1969 auf Troll zu, ob nicht auch eine schwäbische Variante denkbar sei - und 1970 erschien der erste "Schwäbische Schimpfkalender". Auch die "Stuttgarter Nachrichten" veröffentlichten in Kooperation mit Troll jahrelang täglich ein schwäbisches Schimpfwort als Kolumne. Der Schimpfkalender erschien in den Jahren danach in wechselnden kleinen Verlagen und von 2001 bis 2009 vorübergehend gar nicht. Aktuell fungieren der Förderverein "Schwäbischer Dialekt", der Kulturverein "'s Dudelsäckle" und "Pro Alt-Cannstatt" als Herausgeber.

Troll, eigentlich Hans Bayer, starb 1980. Seine ehemalige Sekretärin Eleonore Lindenberg führt sein Werk fort und stellt auch noch heute sorgfältig den Schimpfkalender zusammen.

"Der Schwabe schimpft gern. Da ist er auch ganz schöpferisch." Eleonore Lindenberg

Mehr noch: Beim Schimpfen wachse der Schwabe über sich hinaus, so Lindenberg. "Und das hat auch Thaddäus Troll sehr gefallen."

Auch etliche Kosewörter sind im Kalender

Laut Lindenberg gehe es aber nicht nur ums Schimpfen. Der Anspruch rund um den Kalender sei, den Reichtum des schwäbischen Dialekts, der sich eben auch in der Vielfalt seiner Schimpfwörter ausdrückt, zu erhalten. Allerdings finden sich in der aktuellen Ausgabe für 2020 auch nicht nur Schimpf-, sondern auch Kosewörter. Heidablitz! - Da dürfte also ebbes für jeden dabei sein, sicher auch Naigschmeggde. Zum Beispiel, damit man sich stilsicher und authentisch über die Kehrwoche aufregen kann.