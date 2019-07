Das sogenannte Gasshuku - Europas größtes Karate-Trainingslager - findet seit Montag in Tamm (Kreis Ludwigsburg) statt. Es sind namhafte internationale Trainer mit dabei.

Rund 800 Teilnehmer feilen an ihrer Kampftechnik Das europaweit größte Karate-Trainingslager findet bereits zum vierten Mal in Tamm (Kreis Ludwigsburg) statt. 800 Teilnehmer aus aller Welt trainieren bis Donnerstagabend in drei Hallen. Ziel ist es, ihre Kampftechnik zu verbessern.

Auf der Trainerseite mit dabei sind Tatsuya Naka aus Japan, Mai Shiina aus Japan, Johan La Grange aus Südafrika sowie Hideo Ochi, der Chiefinstructor des Deutschen JKA-Karatebunds und ehemaliger deutscher Bundestrainer.

Ausgerichtet wird das Trainingslager vom Turnverein Tamm, der mit 1.800 Mitgliedern zu den größten Breitensportvereinen im Kreis Ludwigsburg gehört. Der Verein richtet die Veranstaltung bereits zum vierten Mal aus.

Intensives Training und internationaler Austausch

Der Turnverein spricht von über 800 teilnehmenden Sportlern aus der ganzen Welt. Nach eigenen Angaben hat das Trainingslager das Ziel, die Kampfkunst Karate im traditionellen Shotokan-Stil zu fördern. Es wird über mehrere Tage intensiv trainiert und die Begeisterung für den Sport gemeinsam geteilt.

Interessierte können beim Training zuschauen: vom 29. Juli bis 2. August zwischen 7 und 15.30 Uhr in Tamm in der Sporthalle Egelsee, der Sporthalle der Grundschule Hohenstange sowie der Sporthalle am Schulzentrum in der Rilkestraße.