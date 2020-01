per Mail teilen

Die Bauarbeiten rund um den Stuttgarter Hauptbahnhof prägen die Stadt seit Jahren wie keine andere Baustelle. Doch wie weit sind die Bauarbeiten? Besucher können sich bis Sonntag informieren.

Dauer 0:50 min Großes Interesse an S21-Baustelle Großes Interesse auf der S21-Baustelle. Nach Informationen des Vereins Bahnprojekt Stuttgart-Ulm kamen allein am ersten Tag mehr als 16.000 Besucher.

Der Verein Bahnprojekt Stuttgart-Ulm spricht von einem "sensationellen Start". Allein am ersten Tag seien mehr als 16.000 Besucher gekommen, um den Baufortschritt rund um den Stuttgarter Hauptbahnhof anzuschauen.

Die "Tage der offenen Baustelle" finden von Freitag bis Sonntag statt. Dabei können sich die Besucher an mehr als 20 Informations- und Aktionspunkten über das Bahnprojekt, den Nutzen, die Bautechnik und die Bauwerke informieren, heißt es beim Verein Bahnprojekt Stuttgart-Ulm.

Besonderes Interesse an Tunneln und Kelchstützen

Auf besonderes Interesse stießen am ersten Tag die Kelchstützen, die die künftige Decke des Tiefbahnhofs bilden werden, die Tunnel in Richtung Flughafen-Bahnhof und in Richtung Norden sowie die Fortschritte beim Bau der nahe gelegenen Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie.

Keine Anmeldung, der Eintritt ist kostenlos

Der Eintritt ist frei. Besucher müssen sich nicht extra anmelden. Dieses Jahr könne man das erste Mal durch die schon fertigen Tunnel laufen oder die Kelchstützen begutachten. Die Tage der offenen Baustelle finden auf "Europas größter Baustelle" zum fünften Mal statt. In den vergangenen Jahren kamen im Schnitt gut 30.000 Besucher.