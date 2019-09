Ein Strafgericht im italienischen Kalabrien hat zwei Männer aus Baden-Württemberg wegen Mitgliedschaft in der Mafia zu hohen Haftstrafen verurteilt. Nach SWR-Informationen ist darunter auch Mario L., der als Mafia-Pate von Stuttgart galt.

Das Gericht in Kalabrien verurteilte Mario L. wegen Mafia-Mitgliedschaft zu einer Haftstrafe von zehn Jahren und acht Monaten. Die Staatsanwaltschaft hatte 14 Jahre Haft gefordert. Ein Komplize von L. aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis) erhielt acht Jahre Haft.

L. war laut italienischer Staatsanwaltschaft zentrale Figur eines Netzwerks, das in Süddeutschland illegale Geschäfte betrieb. Gastronomen sollen systematisch erpresst worden sein. Sie wurden offenbar gezwungen, bestimmte Produkte wie Wein zu horrenden Preisen zu kaufen. Profiteur: die kalabrische Mafia Ndrangheta. Mario L. und seine Komplizen sollen zeitweise fast 150 Pizzerien in Süddeutschland unter ihrer Kontrolle gehabt haben. So steht es im polizeilichen Untersuchungsbericht, den der SWR bereits vergangenes Jahr einsehen konnte.

Vermutlich ging es auch um Drogen

Die Ermittler vermuten, dass es in dem Komplex auch um Drogenhandel gegangen sein könnte. Unklar ist aber noch, ob L. auch dafür verurteilt wurde. Der Prozess fand nicht öffentlich statt, und die Urteilsbegründung liegt noch nicht vor.

Pizza für Oettinger und die BW-CDU

L. hatte in den 1990er-Jahren auch Günther Oettinger, damals CDU-Fraktionschef im Landtag von Baden-Württemberg, in Bedrängnis gebracht. In seiner Pizzeria organisierte Mario L. "kalabrische Abende" für die CDU und rühmte sich seiner Kontakte zu Oettinger.

Die italienischen Behörden hatten Mario L. schon lange auf dem Schirm, haben ihn auch abgehört. Anfang vergangenen Jahres wurde er dann bei einer europaweiten Razzia in Italien festgenommen, als er sich in seiner Heimat in Kalabrien aufhielt. Es gab damals 170 Festnahmen. Insgesamt hat das Gericht am Mittwoch mehr als 60 Personen verurteilt. Die Urteile sind aber noch nicht rechtskräftig.