Welche Rolle spielte Bürgermeister Werner Wölfle (Grüne) im Klinikskandal? Seit Wochen nehmen die Vorwürfe zu. Am Dienstag beantragte der Grünen-Politiker Ermittlungen - gegen sich selbst.

"Ich wähle diesen Weg, auch zu meinem eigenen Schutz, um eine objektive und unparteiische Prüfung durch die zuständige kommunale Rechtsaufsichtsbehörde, dem Regierungspräsidium Stuttgart, zu ermöglichen", schreibt Wölfle in einer Pressemitteilung am Dienstag. Darin heißt es weiter, so lasse sich klären, ob die gegen ihn erhobenen Vorwürfe gerechtfertigt sind.

Der Stuttgarter Bürgermeister Werner Wölfle (Grüne) hat am Dienstag ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst beantragt. Pressestelle Landeshauptstadt Stuttgart

Seit längerem Rücktrittsforderungen

Seit Wochen fordern Teile des Stuttgarter Gemeinderats den Rücktritt von Wölfle. Wölfle war bis Juli 2016 Krankenhausbürgermeister. Er soll seine Beteiligung am möglicherweise illegalen Auslandsgeschäft des Stuttgarter Klinikums verschleiert oder gar gegenüber dem Gemeinderat gelogen haben.

Erst am Montag waren neue Vorwürfe gegenüber Wölfle bekannt geworden. Stadtrat Heinrich Fiechtner vom Bündnis Zukunft Stuttgart 23 (BZS23) warf Wölfle vor, wichtige Informationen an die Hauptverantwortlichen im Klinikum weitergeleitet haben.

Wölfles Amtszeit endet im August

Wölfle kündigte an, weiterhin als Sozial- und Integrationsbürgermeister weiterzuarbeiten - und zwar bis zum Ende seiner Amtszeit am 15. August 2019, heißt es in dem Schreiben weiter.