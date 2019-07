Daimler will CO2-neutral werden und gleichzeitig ein Sparprogramm durchziehen. Doch welche Auswirkungen das langfristig auf die Beschäftigten hat, wurde am Montag bei einer Betriebsversammlung in Untertürkheim nicht eindeutig beantwortet. Bis 2029 gibt es eine Beschäftigungsgarantie. mehr...