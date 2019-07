1989 spielten "Fanta 4" ihr erstes Konzert in einem ehemaligen Stuttgarter Kindergarten. Von dort aus eroberten die Hip-Hop-Pioniere Deutschland und sind heute im besten Sinne reif fürs Museum.

Damals war alles noch eine Nummer kleiner: Bei ihrem ersten Konzert in einem ehemaligen Kindergarten in Stuttgart-Wangen performten "Die Fantastischen Vier" noch auf einer improvisierten Bühne aus Euro-Paletten. Heute füllen sie deutschlandweit Hallen und veröffentlichten im vergangenen Jahr bereits ihr zehntes Studioalbum. Mit Hits wie "Die da!?", "MFG" und "Troy" prägten sie die deutsche Pop- und Rapgeschichte entscheidend mit.

Nun steht also die Drei vorne bei den gealterten Hip-Hop-Herren Michael "Michi" Beck, Bernd Michael "Smudo" Schmidt, Thomas Dürr alias Thomas D und Andreas Rieke, besser bekannt als And.Ypsilon. Und wie immer bei runden Geburtstagen der "Fantas" wird in der alten Heimat Stuttgart gefeiert.

"Uns war es wichtig, dass wir zu unserem 30-Jährigen zurück nach Stuttgart kommen. Hier haben wir unsere Kindheit verbracht, hier nahm alles seinen Anfang." Die Fantastischen Vier

Ausstellung im Stadtpalais ehrt die "Fantas"

Ihren zehnten Geburtstag feierte die Rap-Gruppe mit einem Konzert in der Villa Berg, ihren zwanzigsten mit einem riesigen Heimspiel-Konzert auf dem Cannstatter Wasen vor 60.000 Fans. Auch zum Dreißigsten feiert Stuttgart seine "Fantas" wieder mit etwas Besonderem: Am Montagabend wird im Stuttgarter Stadtpalais eine Ausstellung unter dem Titel "Troy" eröffnet.

Das ist auch für die vier Rapper eine Premiere. Zum ersten Mal in ihrer Karriere ist ihre Bandgeschichte Thema einer Ausstellung. Bereits am Nachmittag wollen sich die Musiker ins Goldene Buch ihrer Stadt eintragen und sich am Abend gemeinsam mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an vergangene Erfolge erinnern.

Bis Ende März 2020 soll die Geschichte der vier deutschen Hip-Hop-Pioniere im Stadtpalais lebendig werden. Zusätzlich kommt am 15. September die Dokumentation "Wer 4 sind" in die Kinos.