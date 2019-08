Bei einem Unfall mit sechs Fahrzeugen sind am Dienstagabend in Stuttgart zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Verursacher hatte zuvor bereits zahlreiche Unfälle mit mehreren Leih-Autos gebaut.

Bei dem Unfall war ein Fahrzeug umgekippt. 7Aktuell

Der 27-jährige Mann war nach Angaben der Polizei offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und hatte so die Karambolage mit sechs Fahrzeugen in Stuttgart-Bad Cannstatt verursacht. Demnach fuhr der junge Mann mit einem Carsharing-Auto in eine Reihe wartender Autos, die auf der Linksabbiegerspur an einer roten Ampel standen, um in die Löwentorstraße abzubiegen.

Crash führt zu Dominoeffekt

Mit dem Leihwagen schob der 27-Jährige fünf Fahrzeuge vor ihm aufeinander. Dabei kippte eines um. Die 31 Jahre alte Fahrerin und der 35 Jahre alte Fahrer eines anderen Autos wurden schwer verletzt. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen, die Fahrer der anderen drei Autos blieben unverletzt.

27-Jähriger baut im Vorfeld zahlreiche Unfälle

Mit dem Unfall endete eine ganze Serie von Zwischenfällen, die laut Polizei alle auf das Konto des 27-Jährigen gehen. Er war am Dienstag bereits mit unterschiedlichen Carsharing-Fahrzeugen unterwegs gewesen und hatte unter anderem mehrere Unfälle gebaut.

So war er der Polizei bereits mittags gemeldet worden, weil er mit einem Elektro-Smart mit überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen mehrfach im Kreis fuhr. Ein Drogentest ergab, dass der Mann Cannabis konsumiert hatte, in seinem Rucksack fanden die Beamten sieben Gramm Marihuana. Der Mann wurde zum Bluttest ins Krankenhaus gebracht, seinen Führerschein musste er abgeben.

Nach Krankenhausaufenthalt geht Chaosfahrt weiter

Kaum aus dem Krankenhaus entlassen, mietete er sich jedoch den nächsten Smart. Am frühen Abend fiel er zunächst in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) auf, wenig später rammte er in Stuttgart zwei Rollerfahrer. Einer von ihnen wurde leicht verletzt.

Der 27-Jährige parkte den beschädigten Smart und mietete sich wiederum einen neuen, mit dem er kurz darauf erneut einen Unfall mit Sachschaden verursachte. Schließlich streifte er an einer Kreuzung vier Fahrzeuge, bevor es zur schweren Karambolage in Bad Cannstatt kam.

Der Mann wurde nach einer psychiatrischen Untersuchung in ein Krankenhaus eingewiesen. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei etwa 120.000 Euro.