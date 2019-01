per Mail teilen

Der Chef des Stuttgarter Weltweihnachtscircus Henk van der Meijden wird am Donnerstagabend mit dem „Prix Roncalli“ ausgezeichnet. Roncalli-Gründer Bernhard Paul überreicht den Preis an van der Meijden für „herausragende Leistungen in der Circuskunst und jahrelange positive Arbeit für das kulturelle Ansehen des Circus.“