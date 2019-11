Die Volksbank Stuttgart schließt zehn Filialen in der Region. Drei der betroffenen Standorte befinden sich in der Landeshauptstadt, sieben im Rems-Murr-Kreis. Man habe nicht mehr die Besucherfrequenz wie in früheren Jahren oder Jahrzehnten, dem müsse man Rechnung tragen, so Volksbank-Sprecher Matthias Layer gegenüber dem SWR. Sieben der betroffenen Filialen werden laut Volksbank Stuttgart in sogenannte Selbstbedienungsfilialen umgewandelt. Das bedeutet: Es gibt dort weiterhin Serviceterminals, Kontoauszugsdrucker und Geldausgabeautomaten. Die drei Standorte Weinstadt-Schnait, Waiblingen-Beinstein und Winnenden-Birkmannsweiler (alle Rems-Murr-Kreis) seien aber so schwach besucht, dass sie komplett geschlossen werden. Wegen der Schließungen sollen laut Volksbank Stuttgart keine Mitarbeiter entlassen werden.