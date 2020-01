Mit einem Eröffnungsgottesdienst hat in Stuttgart die diesjährige Vesperkirche in der Leonhardskirche in der Innenstadt begonnen. Für die Speisung der Bedürftigen und Obdachlosen gibt es ein neues Konzept. Ehrenamtliche Mitarbeiter servieren erstmals den Gästen das Essen. Damit sollen lange Warteschlangen vermieden werden. Die Gäste an den Tischen zu bedienen, sei die Idee eines Gastes im Rahmen einer Befragung gewesen, sagte die evangelische Diakoniepfarrerin Gabriele Ehrmann. Sieben Wochen lang werden sich rund 900 Ehrenamtliche um die Bedürftigen kümmern. Neben dem Essen wird den Gästen unter anderem auch Kultur und medizinische Versorgung geboten. Die Vesperkirche Stuttgart finanziert sich allein aus Spenden. Benötigt werden jedes Jahr mehr als eine Viertelmillion Euro.