Die Gewerkschaft verdi ruft am Samstagmittag zu einer Protestkundgebung vor der Bischofskirche St. Eberhard in Stuttgart auf. Grund: die Caritas Tochter Liebenau - Leben im Alter, kurz LiLa, senkt die Gehälter für ihre Beschäftigten in der Altenpflege. Betroffen davon sind 700 Beschäftigte in 20 Altenpflegeeinrichtungen der Caritastochter LiLa. Ab Januar nächsten Jahres könnten dann, nach der Ausnahmegenehmigung durch Bischof Fürst, außerhalb des kirchlichen Tarifrechts bis zu 300 € pro Monat weniger gezahlt werden. Die LILa Geschäftsführung schreibt in ihrer Begründung, die Vergütung samt der Zusatzversorgung führe bei der Caritas zu erheblichen Mehrkosten im Vergleich zu nicht-kirchlichen Anbietern. Thomas Schwendele, Vorstand der Mitarbeiterseite des Caritasverbandes zeigte sich fassungslos, dass ausgerechnet auf dem Rücken der Beschäftigten in der Altenpflege gespart werden soll. Verdi Vertreter hingegen sind der Meinung, dass die Beschäftigten mit niedrigeren Löhnen dazu beitragen sollen den Profit Liebenau, Leben im Alter GmbH zu erhöhen.