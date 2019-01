Im Prozess gegen Anhänger der "Osmanen Germania" sind am Donnerstag vor dem Stuttgarter Landgericht die Urteile gefallen. Drei der Angeklagten gehören zur höchsten Führungsebene.

Das Gericht hat alle sieben Angeklagten schuldig gesprochen. Wegen unter anderem gefährlicher Körperverletzung, räuberischer Erpressung und Menschenhandels wurde der frühere Stuttgarter Osmanen-Chef zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Der frühere sogenannte Weltchef der Osmanen erhielt eine Bewährungsstrafe von acht Monaten - wegen versuchter Zeugenbeeinflussung.

Folter eines Aussteigers

In dem Stuttgarter Prozess ging es insbesondere um die blutige Folter eines Aussteigers. Das Gericht sah es in seiner Urteilsbegründung als erwiesen an, dass Osmanen-Mitglieder aus Rache dem Aussteiger in Herrenberg (Kreis Böblingen) die Zähne ausgeschlagen und ihm ins Bein geschossen hatten.

Richter: Irrsinn und Erniedrigungen

Die Verurteilten nahmen das Urteil mit unbewegter Miene entgegen. Der Richter sprach von Irrsinn, der bei den Osmanen geherrscht haben soll, Erniedrigungen hätten zur Tagesordnung gehört.

Keine neuen Erkenntnisse zu politischen Verbindungen

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte die rockerähnliche Gruppierung im vergangenen Juli verboten. Offiziell firmierten die "Osmanen Germania" als Boxclub. Mehrere Bundesländer gehen allerdings davon aus, dass die Gang Verbindungen zur türkischen Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan hat. Zu möglichen politischen Verstrickungen der Osmanen hat der Prozess keine neuen Erkenntnisse gebracht. Der Vorsitzende Richter sagte bei der Urteilsverkündung, da gebe es "nichts Handfestes", das Gericht habe sich bei seiner Urteilsfindung vielmehr mit der Bandenkriminalität beschäftigt.

Was passiert mit den Verurteilten?

Offen ist, was mit den Verurteilten passiert. Viele von ihnen sind keine deutschen Staatsbürger. Der baden-württembergische LKA-Präsident Ralf Michelfelder hatte im vergangenen Herbst gefordert, die Männer nach einer Verurteilung in die Türkei abzuschieben.