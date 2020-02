Viele Unternehmen in der Region befürchten, dass wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die Geschäfte leiden werden. Das ist das Ergebnis einer Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart. Demnach melden mehr als ein Drittel der rund 500 befragten Unternehmen in der Region bereits jetzt Schwierigkeiten in den Lieferketten, knapp 30 Prozent berichten von Auftrags- und Umsatzrückgängen. Laut der IHK-Umfrage wollen rund 15 Prozent der Unternehmen Entscheidungen für Investitionen zunächst aufschieben. Insgesamt rechnet mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen mit negativen Auswirkungen auf die Geschäfte in diesem Jahr. Knapp ein Fünftel geht sogar von deutlichen Einbrüchen aus.