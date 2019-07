Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat in 31 Städten ein Verbot privater Silvesterböllerei beantragt: für sauberere Luft in belasteten Innenstadtbereichen - unter anderem auch in Stuttgart.

Es gehe vor allem um belastete Innenstadtbereiche, unter anderem auch in Stuttgart, Esslingen und Ludwigsburg, so die Umwelthilfe am Montag. Böller-Zonen am Stadtrand? "Wir wollen keine Spaßbremse aufbauen. Die Menschen sollen sich auch weiterhin an Silvesterfeuerwerken erfreuen können", sagte Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch am Montag. Für Bürger, die weiterhin Böller und Raketen zünden wollen, könnten die Städte entsprechende Gebiete am Stadtrand ausweisen. Umwelthilfe droht mit Klage Im Januar hatte die DUH angekündigt, ein Böllerverbot in deutschen Großstädten mit hoher Feinstaubbelastung durchzusetzen und dazu notfalls auch vor Gericht zu ziehen. Nach Angaben des Umweltbundesamts entspricht die Belastung durch das Silvesterfeuerwerk gut 15 Prozent der jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Feinstaubmenge.