Die Stuttgarter Lange Shoppingnacht wird künftig auf das traditionelle Feuerwerk verzichten. Damit reagiert der Veranstalter, die City-Initiative Stuttgart, auf die Kritik an der hohen Luftverschmutzung durch Feuerwerk.

Die nächste Möglichkeit zum Einkaufen bis Mitternacht in Stuttgart ist am 26.Oktober - der Termin fällt in die nächste Feinstaubsaison. Ein Sprecher der City-Initiative kündigte gegenüber dem SWR an, man wolle deshalb künftig anders für spektakuläre Lichterlebnisse während des Events sorgen. So plane man, eine ungewöhnliche Lichtinstallation auf die Fassade des Königsbaus zu projizieren, die auf besondere Musik reagiere.