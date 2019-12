per Mail teilen

In seiner Weihnachtspredigt hat der Stuttgarter Katholische Stadtdekan das Fehlen von 2.500 Altenheimplätzen in Stuttgart bis 2025 angeprangert. Mit der Caritas werden im kommenden Jahr 100 neue Plätze geschaffen - das reiche aber bei weitem nicht, sagt Stadtdekan Christian Hermes: "Ich bin fassungslos mit welcher Gelassenheit die Lokalpolitik mit diesem Thema umgeht. Die Stadt muss alle Träger an einen Tisch holen und gucken, wie sie das Problem löst."