In Stuttgart wird der Klimanotstand nicht ausgerufen, das hat der Gemeinderat am Donnerstag mit großer Mehrheit entschieden. Dafür soll ein umfangreiches Klimapaket beschlossen werden.

Das Klimapaket, das am Freitag in der dritten und abschließenden Lesung zum Doppelhaushalt 2020/21 beschlossen werden soll, sieht Ausgaben in Höhe von mehr als 200 Millionen Euro vor. Erklärtes Ziel ist es, den CO2-Ausstoß in Stuttgart bis zum Jahr 2030 zu halbieren und bis 2050 die Stadt klimaneutral zu machen.

Wärmedämmung, 365 Euro-Ticket und PV-Anlagen

Für die Gebäudesanierung und damit insbesondere für eine bessere Wärmedämmung sind 75 Millionen Euro vorgesehen. Gefördert werden soll auch ein Bus- und Bahnticket, das für Schüler und Azubis 365 Euro im Jahr kostet. Weitere Millionen Euro sollen in Bio-Essen in städtischen Kitas und Schulen gesteckt werden.

Innerstädtisch will die Landeshauptstadt den Verkehr deutlich reduzieren. Mit mehr als 100 Millionen für die Stuttgarter Straßenbahnen soll die Verkehrswende vorangetrieben werden. Zu den Maßnahmen gehören auch die Förderung von Fotovoltaikanlagen auf Dächern und die dazugehörigen Stromspeicher im Keller.

Übertragung live im Internet

Die Gemeinderatsdebatte wird am Freitagvormittag ab etwa 8:30 Uhr live im Internet übertragen.