Die Stadt Stuttgart erwägt bislang keine Absage des Fußball-Zweitligaspiels VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld am Montagabend. Der Stuttgarter Sportbürgermeister Martin Schairer (CDU) erklärte am Sonntag, die Empfehlung des Bundes richte sich als erstes an die Deutsche Fußball-Liga (DFL) und die Vereine. Die Stadt Stuttgart sei aber im Austausch mit dem VfB. In einer Mitteilung verweist die Stadt Stuttgart darauf, dass Freiluftveranstaltungen ein geringeres Risiko darstellen. Allerdings handele es sich um ein dynamisches Geschehen. Die Stadt beobachte die Ereignisse fortlaufend und beziehe sich bei ihrer Einschätzung unter anderem auf die Fallzahlentwicklung in Stuttgart.