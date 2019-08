Die Staatsgalerie Stuttgart hat sich bei zwei Zeichnungen aus ihrer Sammlung mit den Erben der ursprünglichen Besitzer geeinigt. Die beiden Werke gehörten nach Angaben des Museums zur Sammlung des jüdischen Juristen Michael Berolzheimer (1866-1942). Gemeinsam mit seiner Familie hatte er Deutschland unter dem Druck des Nationalsozialismus im Sommer 1938 verlassen und war in die USA emigriert. Seine Kunstsammlung ließ er zurück, sie wurde 1938 und 1939 in München versteigert. "Die Familie Berolzheimer hatte keinerlei Zugriff auf die Verkaufserlöse", teilte die Staatsgalerie am Dienstag mit. Bei den Zeichnungen handele es sich um Werke des schwäbischen Spätromantikers Theodor Christoph Schüz und des niederländischen Malers und Radierers Samuel van Hoogstraten. Eine Zeichnung kaufte die Staatsgalerie den Nachkommen der Besitzerfamilie nun in beiderseitigem Einverständnis ab, das zweite Werk wurde der Familie zurückgegeben.