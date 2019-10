per Mail teilen

Australien hat die Auslieferung von 900 Mercedes-Autos gestoppt. Der Grund sind 30 Heideschnecken, die als blinde Passagiere in den Frachtcontainern mitreisten. Mit den Schnecken wurde auch den Autos die Einreise verweigert.

Heideschnecken sind dem australischen Landwirtschaftsministerium ein Dorn im Auge, weil sie Pflanzen und Tiere im Land schädigen können, so die Behörde. Nicht nur, dass die Schnecken Pflanzen fressen, sie können auch Larven von Schädlingen in sich tragen, die sich dann in Australien ausbreiten können. Um das zu verhindern, haben die Australier den deutschen Autos die Einreise verweigert, wie ein Daimler-Sprecher dem SWR bestätigte.

Die Australier haben große Angst vor Tieren aus anderen Ländern, die ihre Landwirtschaft schädigen könnten und etwa Getreide oder Obstbäume anfressen. Deshalb sind sie sehr streng, was Tierimporte betrifft. Auch Hunde dürfen zum Beispiel nicht mitgebracht werden.

Rückholaktion kostet Daimler Millionen

Die Weichtiere vor Ort zu entfernen, hat den australischen Behörden offenbar nicht gereicht. Es bestand wohl die Sorge, dass die Schnecken bereits Eier abgelegt oder Schädlinge verbreitet haben könnten. Eine Schnecke kann bis zu 400 Eier ablegen. Die Fahrzeuge mussten in Quarantäne. Sie werden jetzt zurück nach Europa gebracht und gereinigt. Laut australischen Medien kostet die Rückholaktion den Stuttgarter Daimler-Konzern einige Millionen Euro. Die Mercedes-Kunden von "Down Under" müssen jetzt auf die nächste Autolieferung warten.

Container wurden aus Belgien verschifft

Wie die Schnecken es geschafft haben, sich an Bord zu schmuggeln, ist nicht bekannt. Die Autos wurden aus Belgien verschifft. Sie sind direkt in die Container gefahren. Offenbar waren diese bereits vorher von den Schnecken befallen. Auf dem langen Weg nach Australien sind die Tiere dann auch auf die Autos gekrochen.