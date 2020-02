Beim milliardenschweren Bahnprojekt Stuttgart 21 wurde am Montag der letzte Tunnel unter dem Rosensteinpark durchschlagen. Der Vortrieb für den 3,5 Kilometer langen Tunnel ist damit beendet. Die Mineure hatten laut Bahn seit März 2014 dem Tunnel gegraben. Nun ist die Verbindung zwischen dem künftigen Stuttgarter Hauptbahnhof und der neuen Neckarbrücke in Bad Cannstatt fertig. Der Bau hat sich deutlich verzögert. Denn auf dem Hang unter dem Schloss Rosenstein standen sogenannte sechs Verdachtsbäume, in denen der streng geschützte Juchtenkäfer vermutet wurde. Auch die EU befasste sich mit dem Fall und erteilte schließlich die Ausnahmegenehmigung. An den Bäumen wurde Käferkot gefunden. Die Bahn warf den S21-Gegnern vor, falsche Spuren gelegt zu haben. An den Bäumen selbst wurden keine Juchtenkäfer entdeckt.